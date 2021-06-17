Петербурженка заявила, что стала жертвой изнасилования в парке Малиновка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в среду, 23 августа, в полицию обратилась 57-летняя женщина, с заявлением о том, что ночью в парке "Малиновка" после совместного распития спиртных напитков её изнасиловал малознакомый по имени "Хамро", применив физическую силу. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого задержали в 13:30 на проспекте Косыгина: им оказался 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Мужчина доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что другого насильника из парка Малиновка нашли благодаря генетическому тесту спермы.

Фото: Piter.TV