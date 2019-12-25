Насильника из парка Малиновка нашли благодаря генетическому тесту спермы

Мужчина уже был судим за изнасилование, убийство и кражу. В 2007 году его приговорили к 21 году лишения свободы. В августе 2022 года он был освобожден по помилованию.

В Петербурге по генетическому тесту спермы удалось найти насильника, который напал на женщину в парке "Малиновка". Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 3 августа около 02:30 неизвестный мужчина, находясь в парке Малиновка, изнасиловал 35-лентнюю петербурженку. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проверки по федеральной базе данных геномной информации (ФБДГИ) было установлено совпадение генетического профиля спермы лица, совершившего преступление, с генотипом ранее судимого 35-летнего Г.

Подозреваемый был задержан 7 августа у карьера "Орлиный-2" в Приозерском районе Ленобласти. Он был изобличен в том, что в парке Малиновка он применил физическую силу и изнасиловал женщину. Мужчина уже был судим за изнасилование, убийство и кражу. В 2007 году его приговорили к 21 году лишения свободы. В августе 2022 года он был освобожден по помилованию.

Фото: Piter.tv