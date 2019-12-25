В Петербурге открыли отдельные ярмарки вакансий для участников СВО.

В Петербурге участникам специальной военной операции помогают вернуться к гражданской работе через городской центр занятости. Для ветеранов проводят отдельные ярмарки вакансий, организуют встречи с крупными работодателями и предлагают программы карьерной ориентации. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал 19 ноября во время прямой линии.

Ветераны могут оценить свои профессиональные навыки, ознакомиться с предложениями работодателей и выбрать подходящую специальность. Также для них организуют экскурсии на предприятия, где можно познакомиться с производством, условиями труда и востребованными профессиями, а также пообщаться с сотрудниками, которые уже вернулись к гражданской работе.

По словам Беглова, в первую очередь участникам СВО стоит рассмотреть вакансии на промышленных предприятиях, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. Каждый пятый ветеран, нашедший работу при содействии центра занятости, устроился именно в промышленности.

Сейчас более 200 петербургских работодателей готовы принять участников СВО. Для них предусмотрено почти 1300 рабочих мест. В частности, 129 компаний рассматривают кандидатов с инвалидностью.

Среди востребованных специальностей — токари, монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, слесари разборочных работ, инженеры, контролеры и экономисты. При этом работодатели готовы рассматривать соискателей без профессионального опыта, если они заинтересованы в освоении новой профессии.

Кроме того, около 20 компаний предлагают ветеранам жилье или компенсируют расходы на аренду. Как отметил губернатор, поддержка участников СВО включает не только выплаты и льготы, но и помощь в возвращении к полноценной гражданской жизни.

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