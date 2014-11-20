Директор частной клиники стрелял по кошкам на Решетникова

Животные бегали по кузову его автомобиля, припаркованного во дворе.

Полицейские Московского района задержали директора частной клиники за стрельбу по кошкам. Пистолет изъят, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем правоохранителям поступили сведения о том, что из окна квартиры на улице Решетникова неизвестный стреляет по животным. Возле дома поймали 58-летнего злоумышленника с пневматикой. Кошки бегали по кузову его автомобиля, припаркованного во дворе. В результате никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV