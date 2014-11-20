  1. Главная
Директор частной клиники стрелял по кошкам на Решетникова
Сегодня, 8:59
Животные бегали по кузову его автомобиля, припаркованного во дворе.

Полицейские Московского района задержали директора частной клиники за стрельбу по кошкам. Пистолет изъят, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне днем правоохранителям поступили сведения о том, что из окна квартиры на улице Решетникова неизвестный стреляет по животным. Возле дома поймали 58-летнего злоумышленника с пневматикой. Кошки бегали по кузову его автомобиля, припаркованного во дворе. В результате никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: на Учительской между мужчиной и подростком произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

