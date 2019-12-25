На Учительской между мужчиной и подростком произошел конфликт, закончившийся стрельбой

В результате случившегося никто не пострадал, оружие изъято.

Правоохранители Калининского района задержали мужчину, выстрелившего из травматического пистолета в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 10 ноября поступили сведения о ссоре в подъезде дома на Учительской улице. Повздорили 45-летний хозяин одной из квартир и 15-летний юноша. Последний пришел к 16-летней дочери жильца.

В результате случившегося никто не пострадал, оружие изъято. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Подросток опрошен и передан законным представителям, его действиям также дадут правовую оценку.

Фото: Piter.TV