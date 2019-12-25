  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Учительской между мужчиной и подростком произошел конфликт, закончившийся стрельбой
Сегодня, 9:58
68
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Учительской между мужчиной и подростком произошел конфликт, закончившийся стрельбой

0 0

В результате случившегося никто не пострадал, оружие изъято.

Правоохранители Калининского района задержали мужчину, выстрелившего из травматического пистолета в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 10 ноября поступили сведения о ссоре в подъезде дома на Учительской улице. Повздорили 45-летний хозяин одной из квартир и 15-летний юноша. Последний пришел к 16-летней дочери жильца. 

В результате случившегося никто не пострадал, оружие изъято. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Подросток опрошен и передан законным представителям, его действиям также дадут правовую оценку. 

Ранее мы рассказывали о том, что таксист устроил стрельбу у гаражей в поселке Первомайское. 

Фото: Piter.TV 

Теги: конфликт, учительская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии