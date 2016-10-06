Таксист устроил стрельбу у гаражей в поселке Первомайское

При нем был сигнальный револьвер "Бульдог".

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу возле гаражей в Выборгском районе Ленобласти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ГУ МВД России по региону, к правоохранителям 10 ноября обратился очевидец с информацией о том, что на пересечении Полевой улицы и улицы Ленина в поселке Первомайское водитель автомобиля Hyundai Solaris произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета, после чего уехал с места происшествия.

На 77-м километре трассы "Скандинавия" поймали 23-летнего таксиста, при нем был сигнальный револьвер "Бульдог". В отделе в отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: пенсионерка нашла арсенал боеприпасов и украденный автомат при разборе антресоли в Кронштадте.

Фото: Piter.TV