Таксист устроил стрельбу у гаражей в поселке Первомайское
Сегодня, 9:49
При нем был сигнальный револьвер "Бульдог".

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу возле гаражей в Выборгском районе Ленобласти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По данным ГУ МВД России по региону, к правоохранителям 10 ноября обратился очевидец с информацией о том, что на пересечении Полевой улицы и улицы Ленина в поселке Первомайское водитель автомобиля Hyundai Solaris произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета, после чего уехал с места происшествия. 

На 77-м километре трассы "Скандинавия" поймали 23-летнего таксиста, при нем был сигнальный револьвер "Бульдог". В отделе в отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: пенсионерка нашла арсенал боеприпасов и украденный автомат при разборе антресоли в Кронштадте. 

Фото: Piter.TV

