Пенсионерка нашла арсенал боеприпасов и украденный автомат при разборе антресоли в Кронштадте

Автомат официально находится в федеральном розыске с декабря 1993 года в качестве похищенного.

В Кронштадте при уборке квартиры на Флотской улице пожилой женщиной найдена крупная партия оружия и боеприпасов, включающая боевой автомат, находящийся в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о находке поступило в полицию 5 ноября от местной жительницы пенсионного возраста, 1965 года рождения. Пенсионерка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что нашла подозрительные предметы, похожие на оружие и боеприпасы, в процессе уборки вещей умершего мужа.

Во время осмотра жилища полицейскими обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов: две ручные гранаты Ф-1 с крышками, два детонатора, две тротиловые шашки весом по 200 грамм каждая, электрозапал, военный взрыватель, комплект снаряжения для сигнальной ракеты, сама ракета, пневматический пистолет, сигнальное оружие конструкции Шпагина, магазинные коробки для огнестрельного оружия, а также более ста семидесяти патронов разных калибров.

Проведённая экспертиза показала, что найденный автомат АКСУ-74, выпущенный в 1991 году, пригоден для стрельбы. Автомат официально находится в федеральном розыске с декабря 1993 года в качестве похищенного.

Все обнаруженные боеприпасы и взрывчатка переданы специалистам для дополнительного изучения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники обманули пенсионера с Поэтического бульвара на 50 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти