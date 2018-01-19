Мошенники обманули пенсионера с Поэтического бульвара на 50 млн рублей

Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

В среду, 5 ноября, в 19:20, в отдел полиции Выборгского района Петербурга поступило обращение от 80-летнего пенсионера, проживающего в доме номер 8 на Поэтическом бульваре. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Заявитель рассказал, что неизвестные лица, позвонившие ему и представившись работниками государственных структур, сумели убедить его передать собственные сбережения при помщи курьера, якобы для оформления декларации. Общая сумма похищенных средств составила 49,9 млн рублей.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"). Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.TV