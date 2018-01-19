Рецидивист похитил ювелирные изделия на 1 млн рублей из частного дома в Ропше

Возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 158 УК РФ ("кража").

Во вторник, 21 октября, полиция Ломоносовского района Ленобласти получила заявление от 55-летней жительницы посёлка Ропша. Потерпевшая рассказала, что злоумышленник незаконно проник в её жилище путём взлома кухонного окна и украл украшения, общая стоимость которых оценивалась в 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 158 УК РФ ("кража"). 5 ноября в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ломоносовского района задержали 25-летнего гражданина, подозреваемого в данном преступлении.

У задержанного имеется значительный криминальный опыт — ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные деяния. Полиция рассматривает вопрос о помещении фигуранта дела под арест.

Фото: Piter.TV