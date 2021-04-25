Рецидивист задержан за поджог входной двери на Новочеркасском

Выяснилось, что причиной пожара послужила задолженность владельца квартиры перед задержанным.

Во вторник, 4 ноября, в 15:11, полиция Красногвардейского района получила сигнал о возгорании входной двери жилого помещения, расположенного по адресу: дом №41/14 на Новочеркасском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранительные органы и специализированные службы. Огонь был своевременно потушен жильцами соседних квартир, пострадавших в результате инцидента нет. Стражи правопорядка выяснили, что неизвестный гражданин поместил рядом с дверью квартиры доски и умышленно поджёг их, после чего покинул место происшествия.

В тот же день, в 20:17, участковый полиции "по горячим следам" обнаружил и задержал подозреваемого прямо в его собственной квартире, в соседнем доме №43 на Новочеркасском проспекте. Задержанным оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, официально не трудоустроенный 43-летний мужчина. Выяснилось, что причиной пожара послужила задолженность владельца квартиры перед задержанным.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стали известны подробности попытки поджога полицейских авто в Петербурге.

Фото: Piter.TV