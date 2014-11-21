  1. Главная
Стали известны подробности попытки поджога полицейских авто в Петербурге
Был задержан 13-летний подросток.

Правоохранители предотвратили попытку поджога служебного автотранспорта возле отдела полиции в Красногвардейском районе. Был задержан 13-летний подросток. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, юноша пришел к зданию с канистрой бензина накануне. Незадолго до этого он познакомился в интернете с девочкой. В их общение вмешался неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и заявил, что новая подруга – гражданка Украины. 

Пугая школьника тем, что за такое общение ему и его родным грозит уголовная ответственность, он начал вымогать у него денежные средства, которых у подростка не оказалось. 

Пресс-служба МВД России 

Тогда незнакомец предложил совершить поджог машин и перевел на бензин 2,5 тыс. рублей. Мальчик отправился на заправку и приобрел канистру с топливом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: мужчина совершил поджог мусорного пакета у дверей благотворительной организации на улице Девятого Января. 

Фото: Piter.TV

