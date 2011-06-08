  1. Главная
Школьник пытался поджечь полицейские машины в Красногвардейском районе
Сегодня, 10:46
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

В Красногвардейском районе Петербурга школьника задержали за попытку поджечь полицейские машины возле отдела. Об этом пишет 1 ноября tg-канал "Mash на Мойке". 

По предварительным данным, 13-летний юноша действовал по указанию неизвестных из мессенджера. Подросток был передан в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге арестовали 22-летнего мужчину за поджог тепловоза и попытку теракта. В конце октября он проник в кабину машиниста локомотива, вылил на пол смесь бензина и масла и поджег ее. 

Фото: Piter.TV 

