Школьник пытался поджечь полицейские машины в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга школьника задержали за попытку поджечь полицейские машины возле отдела. Об этом пишет 1 ноября tg-канал "Mash на Мойке".

По предварительным данным, 13-летний юноша действовал по указанию неизвестных из мессенджера. Подросток был передан в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге арестовали 22-летнего мужчину за поджог тепловоза и попытку теракта. В конце октября он проник в кабину машиниста локомотива, вылил на пол смесь бензина и масла и поджег ее.

