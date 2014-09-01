В Петербурге арестовали 22-летнего мужчину за поджог тепловоза и попытку теракта

Молодой человек устроил пожар на железной дороге и планировал поджог электроподстанции.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Никиты Кнопа до 26 декабря. Молодой человек обвиняется по статьям о покушении на террористический акт и совершении теракта (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Кноп не возражал против ареста.

Следствие установило, что вечером 27 октября фигурант проник в кабину машиниста локомотива, вылил на пол смесь бензина и масла и поджег её, после чего скрылся.

В тот же день Кноп посетил электрическую подстанцию в деревне Гомонтово Волосовского района, где проводил разведку. Он наблюдал работу объекта, фиксировал свои действия на видеокамеру и отправлял записи неустановленному лицу. Попытки поджога подстанции не увенчались успехом из-за независимых от него обстоятельств.

По данным правоохранителей, мужчина действовал с целью совершения террористических преступлений, включая поджог железнодорожного транспорта и объектов электроэнергетики.

