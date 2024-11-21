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Троллейбус сбил ребенка на улице Решетникова
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Троллейбус сбил ребенка на улице Решетникова

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Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода без взрослых.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с троллейбусом и ребенком в Московском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 26 февраля около дома 16 по улице Решетникова 42-летний водитель транспортного средства сбил мальчика 2017 года рождения. Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода без взрослых. 

В результате ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Все обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, восьмиклассница попала под колеса Volkswagen на улице Шотмана. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп с троллейбусом, улица решетникова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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