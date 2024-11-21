Троллейбус сбил ребенка на улице Решетникова

Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода без взрослых.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с троллейбусом и ребенком в Московском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 26 февраля около дома 16 по улице Решетникова 42-летний водитель транспортного средства сбил мальчика 2017 года рождения. Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода без взрослых.

В результате ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Все обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, восьмиклассница попала под колеса Volkswagen на улице Шотмана.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти