  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на проспекте Ветеранов пострадала пожилая пассажирка троллейбуса
Сегодня, 15:19
178
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на проспекте Ветеранов пострадала пожилая пассажирка троллейбуса

0 0

Троллейбус резко затормозил.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с пострадавшей в троллейбусе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 20 ноября в полицию Кировского района поступила информация о травмировании 83-летней пассажирки в троллейбусе №20 при движении около дома 109 по проспекту Ветеранов. Установлено, что пожилая женщина в результате резкого торможения упала и ударилась головой. 

Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибленной раной теменной области. Все детали случившегося выясняются.  

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове микроавтобус МЧС России въехал в иномарку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп с троллейбусом, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии