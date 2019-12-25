В ДТП на проспекте Ветеранов пострадала пожилая пассажирка троллейбуса

Троллейбус резко затормозил.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с пострадавшей в троллейбусе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 ноября в полицию Кировского района поступила информация о травмировании 83-летней пассажирки в троллейбусе №20 при движении около дома 109 по проспекту Ветеранов. Установлено, что пожилая женщина в результате резкого торможения упала и ударилась головой.

Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибленной раной теменной области. Все детали случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV