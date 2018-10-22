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На Васильевском острове микроавтобус МЧС России въехал в иномарку
Сегодня, 14:59
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На Васильевском острове микроавтобус МЧС России въехал в иномарку

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Уточняется, что в результате аварии пострадал управлявший "легковушкой".

На Васильевском острове произошло ДТП с участием микроавтобуса МЧС России. Об этом пишет "Фонтанка". 

По предварительным данным, на пересечении Среднего проспекта с 24-й и 25-й линиями служебная машина влетела в автомобиль Renault. После столкновения иномарку отбросило в столб, удар пришелся на сторону, где сидел водитель. 

Уточняется, что в результате аварии пострадал управлявший "легковушкой". В настоящее время он находится в больнице. 

Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: по факту смертельного ДТП в Приозерском районе возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, дтп со служебной машиной, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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