На Васильевском острове микроавтобус МЧС России въехал в иномарку

Уточняется, что в результате аварии пострадал управлявший "легковушкой".

На Васильевском острове произошло ДТП с участием микроавтобуса МЧС России. Об этом пишет "Фонтанка".

По предварительным данным, на пересечении Среднего проспекта с 24-й и 25-й линиями служебная машина влетела в автомобиль Renault. После столкновения иномарку отбросило в столб, удар пришелся на сторону, где сидел водитель.

Уточняется, что в результате аварии пострадал управлявший "легковушкой". В настоящее время он находится в больнице.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: по факту смертельного ДТП в Приозерском районе возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV