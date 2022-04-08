По факту смертельного ДТП в Приозерском районе возбуждено уголовное дело

Столкнулись "легковушка" и грузовик.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту смертельной аварии в Приозерском районе.

Напомним, по информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 18 ноября на 14-м километре автодороги "Сортавала — Петрозаводск" 51-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. За рулем последнего находился 45-летний мужчина.

В результате водитель "легковушки" и его 41-летний пассажир скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека).

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти