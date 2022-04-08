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По факту смертельного ДТП в Приозерском районе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:57
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По факту смертельного ДТП в Приозерском районе возбуждено уголовное дело

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Столкнулись "легковушка" и грузовик.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту смертельной аварии в Приозерском районе. 

Напомним, по информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 18 ноября на 14-м километре автодороги "Сортавала — Петрозаводск" 51-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. За рулем последнего находился 45-летний мужчина. 

В результате водитель "легковушки" и его 41-летний пассажир скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека). 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет сбивший подростка на проспекте Ветеранов водитель. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: приозерский район, смертельное дтп, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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