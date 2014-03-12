Перед судом предстанет сбивший подростка на проспекте Ветеранов водитель

В результате ДТП ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 20 ноября.

Так, 22 июля фигурант, не имевший водительского удостоверения, управлял арендованным автомобилем. Около дома 180 по проспекту Ветеранов мужчина наехал на 13-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Toyota Camry насмерть сбил пешехода во Всеволожском районе.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга