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Водитель Toyota Camry насмерть сбил пешехода во Всеволожском районе
Сегодня, 8:09
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Водитель Toyota Camry насмерть сбил пешехода во Всеволожском районе

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Личность погибшего устанавливается.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 18 ноября на 2-й линии в поселке Дунай 50-летний водитель автомобиля Toyota Camry вне зоны пешеходного перехода наехал на мужчину, на вид которому 50 лет. 

Пострадавший скончался на месте происшествия, его личность устанавливается. Все обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее на Piter.TV: на трассе "Скандинавия" под Выборгом пешехода переехали трижды. 

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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