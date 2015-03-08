На трассе "Скандинавия" под Выборгом пешехода переехали трижды

Полиция проводит проверку.

После смертельного ДТП на 170 км трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло 15 ноября. Неустановленный автомобиль, двигаясь в направлении посёлка Торфяновка, задел мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После на него наехал Renault под управлением 82-летней женщины и "Газель" под управлением 33-летнего мужчины.

Пешеход скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.

Ранее Piter.TV сообщал, что BMW сбил пешехода на повороте к озеру Медное в Ленобласти.

Фото: Piter.TV