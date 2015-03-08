BMW сбил пешехода на повороте к озеру Медное в Ленобласти

Пешеход отлетел под другой автомобиль.

Накануне вечером, 15 ноября, во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП. Водитель BMW, проезжая город Сертолово, сбил мужчину на повороте к озеру Медное.

Как стало известно Piter.TV, автомобиль BMW сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший в результате удара пешеход отлетел под другой автомобиль Volkswagen Polo. Пешеход умер на месте происшествия. На месте ДТП по сбору информации работал личный состав 100 пожарной части Леноблпожспас.

Ранее Piter.TV сообщал, что на железнодорожной станции под Выборгом сгорел вагон с брёвнами.

Фото: Леноблпожспас