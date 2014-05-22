На железнодорожной станции под Выборгом сгорел вагон с брёвнами

В тушении пожара были задействованы сотрудники 152-й пожарной части Выборгского отряда Леноблпожспас.

Утром воскресенья, 10 ноября, на железнодорожной станции Каменогорск-1 в Выборгском районе Ленинградской области произошёл пожар. Возгорание случилось в грузовом составе поезда.

В пресс-службе Леноблпожспас отметили, горел один из вагонов с брёвнами. Площадь пожара составила 60 "квадратов", однако удалось вовремя отцепить остальные вагоны, чтобы не дать огню перекинуться.

Пожар удалось потушить к 10:30 утра. В настоящее время движение поездов по железнодорожным путям осуществляется в обычном режиме.

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Фото: Леноблпожспас