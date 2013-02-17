В Стрельне задержали странную троицу после антивоенной акции

Среди пикетирующих оказался несовершеннолетний.

В Петродворцовом районе Петербурга полиция задержала трёх человек с антивоенным плакатом. Их заметили на пустыре возле мужского монастыря в Стрельне.

Среди задержанных оказались 47-летний житель Петергофа, 20-летний житель Красного Села, а также 14-летний ученик восьмого класса, сообщает 78.ru. Уже в отделе полиции они пояснили, что якобы снимали видеоролик юмористического характера.

В настоящий момент видеокамера изъята, видеоматериалы просмотрены. В отношении двух мужчин составлены административные протоколы, они отправлены в изолятор. Подросток передан законным представителям. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд в Петербурге заключил под стражу мужчину, устроившего в доме на 5-й Советской улице пожар.

Фото: Piter.TV