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В Санкт-Петербурге арестовали устроившего пожар в доме на Советской
Сегодня, 11:10
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В Санкт-Петербурге арестовали устроившего пожар в доме на Советской

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В этом пожаре погибли пять человек.

Суд в Петербурге заключил под стражу мужчину, устроившего в доме на 5-й Советской улице пожар. В результате ЧП погибли пять человек.

Напомним, житель дома 24/13 на 5-й Советской улице допустил неосторожное обращение с огнём — забыл непотушенную сигарету на диване и вышел из квартиры в магазин. Увидев задымление он не принял даже попытки оказать помощь соседям и не вызвал экстренные службы.

Известно, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Свою вину в пожаре он признал. Как сообщила объединенная пресс-служба судов, мужчину заключили под стражу до января 2025 года. 

Ранее Piter.TV сообщал, что при пожаре в однокомнатной квартире на Будапештской улице погибла женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар в доме, суд петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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