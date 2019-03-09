На "Сортавале" произошло смертельное ДТП

На трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
В ночь с 17 на 18 ноября на 141-м километре автодороги столкнулись "легковушка" и грузовик. В результате аварии погибли водитель и пассажир первой машины.
Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска деблокировали погибших и передали полицейским. Детали и обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с такси на набережной Фонтанки пострадал школьник.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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