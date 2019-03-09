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На "Сортавале" произошло смертельное ДТП
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На "Сортавале" произошло смертельное ДТП

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Произошло столкновение "легковушки" и грузовика.

На трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ночь с 17 на 18 ноября на 141-м километре автодороги столкнулись "легковушка" и грузовик. В результате аварии погибли водитель и пассажир первой машины.

Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска деблокировали погибших и передали полицейским. Детали и обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с такси на набережной Фонтанки пострадал школьник. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: авария на сортавале, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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