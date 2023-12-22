В Волжской области изъяли более 17 тысяч пачек безакцизных сигарет

Нелегальную продукцию пытались реализовать в трех арендуемых торговых павильонах на территории Волжска.

В Волжской области полицейские изъяли более 17 тысяч пачек безакцизных сигарет. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в городе Волжске. По данным следствия, 50-летний индивидуальный предприниматель приобретал в приобретал в другом регионе нелегальную табачную продукцию. Он реализовывал ее в трех арендуемых торговых павильонах на территории Волжска.

В ходе обысков полицейские изъяли из складского помещения и магазинов немаркированный товар общей стоимостью 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Пермском крае задержали мужчину, угнавшего рабочую машину.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА