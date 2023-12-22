В Пермском крае задержали мужчину, угнавшего рабочую машину

Транспортное средство вернули владельцу.

В Пермском крае полицейские задержали мужчину, угнавшего рабочую машину. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в поселке Кукуштан. 31-летний местный житель угнал машину, чтобы покатать своих друзей по ночным улицам. Во время поездки водителю не хватило ширины дороги, в результате чего он врезался в бетонные клумбы. Под утро угонщик припарковал грузовик возле местного супермаркета.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело. Транспортное средство вернули владельцу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали директора фирмы, объявленного в розыск за неуплату налогов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА