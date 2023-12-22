В Подмосковье задержали директора фирмы, объявленного в розыск за неуплату налогов

Бизнесмен не перечислил в бюджет государства налоги в общей сумме свыше 57 млн рублей.

В Подмосковье полицейские задержали директора фирмы, объявленного в международный розыск за неуплату налогов. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 44-летний житель Подольска на протяжении трех лет был генеральным директором строительной компании. Он не перечислил в бюджет государства налоги в общей сумме свыше 57 млн рублей. В 2015-м году в отношении бизнесмена было принято процессуальное решение, однако тот скрылся. После задержания его передали следователям.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА