В Красноярском крае в результате ДТП погиб водитель-подросток

Водитель второго автомобиля был госпитализирован.

В Красноярском крае в результате ДТП погиб несовершеннолетний водитель. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел вечером 3 января в Канском районе. 16-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии подросток получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Водитель второго автомобиля был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА