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В Красноярском крае в результате ДТП погиб водитель-подросток

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Водитель второго автомобиля был госпитализирован.

В Красноярском крае в результате ДТП погиб несовершеннолетний водитель. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел вечером 3 января в Канском районе. 16-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии подросток получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Водитель второго автомобиля был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала наркокурьера из Кубани.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: дтп, жертвы, красноярский край, подросток
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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