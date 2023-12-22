По данным следствия, 46-летний мужчина забрал в Волгоградской области 5 кг "товары" для сбыта.

Полиция задержала наркокурьера из Кубани, перевозившего свертки с синтетическим веществом. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 46-летний мужчина забрал в Волгоградской области 5 кг "товары" для сбыта. Его остановили на трассе сотрудники ДПС. В салоне автомобиля обнаружили свертки с наркотиком. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА