По предварительной оценке, сумма ущерба составила десятки миллионов рублей.

В Москве пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в хищении денежных средств подозреваются шестеро жителей столицы. Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей, затем открывали счета и передавали данные организатором криминального бизнеса, чтобы те дистанционно оформляли кредиты. По предварительной оценке, сумма ущерба составила десятки миллионов рублей.

Деятельность мошенников пресекли оперативники. В результате обысков были изъяты печати, банковские карты, а также денежные средства в размере свыше 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Одного из фигурантов заключили под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА