В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

В МВД раскрыли подробности бартера, который чуть не произошел в Южном Чертаново.

Ранее судимый пенсионер пытался обменять в магазине российской столице истолет и 18 патронов на бутылку водки. Инцидент произошел в районе Южное Чертаново. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники правоохранительных органов по региону. На запись камеры наблюдения попал момент, когда сотрудник продуктового заведения заметил сумку покупателя, который тот оставил на прилавке. Внутри багажа находился предмет, напоминающий оружие. К месту инцидента незамедлительно выдвинулась оперативная группа. По факту произошедшего ведется уголовное дело.

Задержали подозреваемого – ранее судимого 70-летнего жителя. В ходе досмотра обнаружили и изъяли переделанный самодельным способом пистолет и боеприпасы, изготовленные промышленным способом. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время фигурант расследования обвиняется в незаконном приобретении крупнокалиберного огнестрельного оружия. Мужчина остается под подпиской о невыезде.

В Петербурге спасли лебедя от переохлаждения.

Фото и видео: Петровка, 38, МВД по региону