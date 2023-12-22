В Петербурге спасли лебедя от переохлаждения

Старший прапорщик полиции Владимир Поротников поймал птицу и передал в ветклинику.

В Петербурге накануне, 31 января, полицейские спасли замерзающего лебедя. Птица погибала в акватории Невской губы. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Один из правоохранителей днем заметил замерзшую птицу. Лебедь с трудом передвигался по льду. Старший прапорщик полиции Владимир Поротников поймал птицу, доставил лебедя на берег и передал его егерю. Особь отвезли в птичий госпиталь.

Лебедю помогли ветеринары. Сейчас пернатый чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали, что найденного в отходах в Петербурге Счастливчика прооперировали.

Фото: УТ МВД России по СЗФО