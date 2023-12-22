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Найденного в отходах в Петербурге Счастливчика прооперировали
Сегодня, 20:15
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Найденного в отходах в Петербурге Счастливчика прооперировали

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Собаке диагностировали перелом ребер, сердечную недостаточность, коллапс трахеи и увеличение печени из-за стресса.

Йоркширский терьер по кличке Счастливчик, которого обнаружили 20 января среди отходов на территории завода по переработке мусора в Обухово, перенес операцию. Об этом пишет "Петербургский дневник" 31 января, ссылаясь на пресс-службу ГК "Первый Спецтранс".

Еще утром мы переживали за жизнь Счастливчика – сегодня ему предстоял наркоз, санация ротовой полости и операция. Но уже к обеду поступили позитивные новости из клиники и центра "Шпиц Апероль". Все прошло успешно.

Пресс-служба ГК "Первый Спецтранс"

Собаке диагностировали перелом ребер, сердечную недостаточность, коллапс трахеи и увеличение печени из-за стресса. Предположительно, он серьезно пострадал при транспортировке мусора. 

Чипа у питомца не было, однако отмечается, что он уже нашел свой дом и скоро отправится к новым хозяевам. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара во Всеволожском районе огнеборцы спасли собаку. 

Фото: пресс-служба ГК "Первый Спецтранс"

Теги: йоркширский терьер, обухово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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