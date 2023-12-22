Найденного в отходах в Петербурге Счастливчика прооперировали

Собаке диагностировали перелом ребер, сердечную недостаточность, коллапс трахеи и увеличение печени из-за стресса.

Йоркширский терьер по кличке Счастливчик, которого обнаружили 20 января среди отходов на территории завода по переработке мусора в Обухово, перенес операцию. Об этом пишет "Петербургский дневник" 31 января, ссылаясь на пресс-службу ГК "Первый Спецтранс".

Еще утром мы переживали за жизнь Счастливчика – сегодня ему предстоял наркоз, санация ротовой полости и операция. Но уже к обеду поступили позитивные новости из клиники и центра "Шпиц Апероль". Все прошло успешно. Пресс-служба ГК "Первый Спецтранс"

Собаке диагностировали перелом ребер, сердечную недостаточность, коллапс трахеи и увеличение печени из-за стресса. Предположительно, он серьезно пострадал при транспортировке мусора.

Чипа у питомца не было, однако отмечается, что он уже нашел свой дом и скоро отправится к новым хозяевам.

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара во Всеволожском районе огнеборцы спасли собаку.

Фото: пресс-служба ГК "Первый Спецтранс"