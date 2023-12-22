В Обухово в отходах нашли живого йорка

Уточняется, что собака уже немолодая, но ухоженная и воспитанная.

Работники мусороперерабатывающего завода в Обухово 20 января обнаружили в отходах живого малыша породы йоркширский терьер. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Уточняется, что собака уже немолодая, но ухоженная и воспитанная. Предполагается, что терьер оказался в контейнере случайно.

Мы не станем призывать не выбрасывать животных, подвергая их мучениям. Мы знаем, что наши подписчики – ответственные и умеющие ценить жизнь люди. Но мы просим вас, выкидывая мусор, присматриваться, нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть. сотрудники мусорного завода

У малыша серая спинка и клеймо. По нему планируют вычислить старого хозяина.

В ноябре 2023 года спасатели освободили собаку из подземного мусорного контейнера в Лодейном Поле. К сожалению, из-за отсутствия информации о владельце, животное было вынуждено остаться на улице.

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Фото: Telegram/ СПЕЦЫ по отходам