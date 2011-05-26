Спасатели освободили собаку из подземного мусорного контейнера в Лодейном Поле

К сожалению, собаку пришлось оставить на улице.

В четверг утром, 16 ноября, сотрудникам аварийно-спасательной службы Ленинградской области сообщили о собаке, застрявшей в подземном мусорном контейнере в городе Лодейное Поле. На место происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда города. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

После извлечения животного стало ясно, что его состояние требует медицинской помощи. Однако, несмотря на усилия спасателей, установить владельца собаки не удалось – на животном не было ошейника.

Спасатели оказали четвероногому другу необходимую помощь, после чего он поспешил покинуть место происшествия. К сожалению, из-за отсутствия информации о владельце, животное было вынуждено остаться на улице.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти спасли пять человек с 7 по 12 ноября.

Видео: аварийно-спасательная служба Ленобласти