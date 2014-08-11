Спасатели Ленобласти спасли пять человек с 7 по 12 ноября

В период с 7 по 12 ноября 2023 года спасатели были привлечены к 13 операциям по спасению людей. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Одно из заданий включало поисково-спасательные работы в лесах, где удалось спасти одного человека. Кроме того, спасатели провели 6 операций на водных объектах, в результате которых было спасено 4 человека.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти ликвидировали затор в реке Пчелинка.
Фото, аварийно-спасательная служба Ленобласти
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