Спасатели Ленобласти спасли пять человек с 7 по 12 ноября

С начала ноября поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области продолжают свою работу.

В период с 7 по 12 ноября 2023 года спасатели были привлечены к 13 операциям по спасению людей. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Одно из заданий включало поисково-спасательные работы в лесах, где удалось спасти одного человека. Кроме того, спасатели провели 6 операций на водных объектах, в результате которых было спасено 4 человека.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти ликвидировали затор в реке Пчелинка.

Фото, аварийно-спасательная служба Ленобласти

