В Ленобласти ликвидировали затор в реке Пчелинка

На реке Пчелинка произошел затор его ликвидировали бензопилами.

Утром в среду, 8 ноября, дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска получила информацию о том, что в районе деревни Силино Приозерского района произошло подтопление мостов. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Обследовав реки Красная и Пчелинка спасатели обнаружили заторы в районе поселка Климово. Проблемные места были ликвидированы бензопилами.

Оставшиеся заторы требуют вмешательства спецтехники, информация об их состоянии и местонахождении передана местной администрации.

Ранее сообщалось, что в лесах Тихвинского района Ленобласти нашли заблудившегося мужчину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти