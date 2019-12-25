В лесах Тихвинского района Ленобласти нашли заблудившегося мужчину

Спасатели Ленобласти вывели его из леса и доставили в город.

Вечером 7 ноября мужчина заблудился в лесном массиве в районе деревни Дмитрово в Тихвинском районе Ленобласти. На помощь пострадавшему выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги совместно с поисково-спасательный отрядом "ЛизаАлерт". Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Проведя поисковые работы, спасатели обнаружили заблудившегося мужчину и успешно вывели его из леса. Спасатели доставили мужчину в город.

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Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти