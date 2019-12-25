В Выборге шокированы обилием флагов Украины на улицах

В Выборге на Красной площади начались киносъемки фильма о киевском Евромайдане, что вызвало недовольство горожан.

Согласно информации издания "Фонтанка.ру", съемочный процесс вызвал бурные эмоции среди жителей Ленобласти. Один из звонивших в полицию отметил, что на улицах появилось обилие украинских флагов, а затем и баррикады из шин.

Несмотря на предупреждения администрации города о предстоящих съемках, недовольство местных жителей все равно появилось. Съемочный процесс продлится до 10 ноября, власти призывают горожан сохранять спокойствие и соблюдать общественный порядок.

Ранее сообщалось, что в Выборге идет подготовка к съемкам фильма "Новые русские СМИ".

Фото: pxhere