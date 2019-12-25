В Выборге шокированы обилием флагов Украины на улицах

Согласно информации издания "Фонтанка.ру", съемочный процесс вызвал бурные эмоции среди жителей Ленобласти. Один из звонивших в полицию отметил, что на улицах появилось обилие украинских флагов, а затем и баррикады из шин.
Несмотря на предупреждения администрации города о предстоящих съемках, недовольство местных жителей все равно появилось. Съемочный процесс продлится до 10 ноября, власти призывают горожан сохранять спокойствие и соблюдать общественный порядок.
Ранее сообщалось, что в Выборге идет подготовка к съемкам фильма "Новые русские СМИ".
Фото: pxhere
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