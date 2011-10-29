В Выборге идет подготовка к съемкам фильма "Новые русские СМИ"

В Выборге готовятся к съемкам фильма о журналистах.

В Выборге начали подготовку к съемкам художественного фильма "Новые русские СМИ". На Красной площади уже установлены декорации, которые вызвали большой интерес у местных жителей. Фотографии с уличными съемками были опубликованы в группе "Интересные события в Выборге" в социальной сети "ВКонтакте".

Съемки фильма начнутся 7 ноября и продлятся до 10 ноября.

В картине будут показаны работы журналистов во время конфликтов, происходивших в разных странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Сюжет фильма развернется в Киеве периода с ноября 2013 по февраль 2014 года.

Работу над фильмом ведет режиссер Денис Нейманд, а в актерском составе принимают участие Петр Рыков, Анна Попова и Виктория Маслова.

Ранее сообщалось, что на островах Эгейского моря обнаружили русский след.

Фото: pxhere