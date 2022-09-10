На островах Эгейского моря обнаружили русский след

В музей петербургской штаб-квартиры Русского географического общества передали исторические артефакты.

Экспедиция "Пламя Чесмы. Греческий гамбит" обнаружила русский след на островах Эгейского моря, где в XVIII веке существовало Архипелагское великое княжество. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В течение 16 дней исследователи проводили работы на морском дне и на суше и обнаружили остатки нескольких линейных кораблей русского флота, а также затонувший фрегат "Святослав" с раритетными пушками на борту.

На суше была найдена русская старинная корабельная икона, которая будет возможно реставрирована отечественными специалистами. Эти открытия напоминают о забытом грандиозном русском международном проекте XVIII века и героической биографии Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что съёмки мистического триллера с Кристиной Асмус стартовали в Петербурге.

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