В Ботаническом саду Петра Великого высадили деревья к 180-летию Русского географического общества

Высадку деревьев принято считать традицией, зародившейся при Петре I, отдававшим предпочтение прочности и долговечности дуба и лиственницы.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге прошла торжественная церемония посадки деревьев, посвящённая 180-летию основания Русского географического общества (РГО). Высаженные на территории сада лиственницы и дуб олицетворяют признание выдающегося вклада Общества в научное познание и охрану природных богатств России.

Высадку деревьев принято считать традицией, зародившейся при Петре I, отдававшим предпочтение прочности и долговечности дуба и лиственницы. Посаженные самим царём деревья сохранились и сегодня радуют взор жителей и гостей города.

2025 год ознаменуется многочисленными празднованиями, посвящёнными юбилею РГО, среди которых важное место занимает посадка молодых растений в знаменитом ботаническом саду на берегу Аптекарской набережной.

Посадку деревьев осуществляли представители РГО — директор Санкт-Петербургской штаб-квартиры Роман Рябинцев и заместитель председателя городского отделения Общество Андрей Доморощенко.

Молодые деревца расположились на первой аллее возле Аптекарской набережной, существующей уже около двух веков. Работники Ботанического сада уверены, что молодые растения станут ярким символом преемственности традиций и богатой истории русского географического сообщества.

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Фото: Telegram / РГО