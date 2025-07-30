Цунами на Камчатке смыло лагерь участников экспедиции РГО

Участников экспедиции эвакуировали в лагерь МЧС, никто из них не пострадал.

Цунами на Камчатке смыло лагерь участников экспедиции Русского географического общества (РГО). Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на участницу экспедиции и журналистку Веру Костамо.

По словам журналистки, после подземных толчков пришла волна, которая мгновенно смяла все палатки. Участников экспедиции эвакуировали в лагерь МЧС, никто из них не пострадал. Костамо отметила, что ее коллеги с Курильских островов и из Приморья сразу заподозрили неладное и предупредили об опасности

Ранее мы сообщали, что в РАН допустили новые толчки и афтершоки магнитудой до 7,5 еще месяц после землетрясения.

Видео: 360.ru