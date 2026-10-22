На Камчатке задержали пластического хирурга, обвиняемого в мошенничестве

Мужчина получил от клиенток более 1,6 миллиона рублей, из которых по документам больницы оформлено к оплате только 410 тысяч рублей.

Пластический хирург задержан на территории Камчатского края по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Следственного комитета. В сообщении говорится о том, что подозреваемым уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ стал 66-летний заведующий отделением, сотрудник Елизовской районной больницы.

В надзорном ведомстве считают, что находясь на должности и одновременно являясь генеральным директором коммерческой организации, врач достоверно знал установленный порядок предоставления платных медицинских услуг пациентам. Он также был осведомлен о стоимости операций по маммопластике. С этими данными не позднее февраля 2024 года мужчина решил путем обмана похищать денежные средства граждан. Используя внутренние помещения, оборудование, лекарственные препараты и труд персонала больницы, хирург сообщал потерпевшим завышенную стоимость операций и недостоверные сведения о необходимости оплаты услуг. Затем специалист оформлял договоры с медицинской организацией, а в отдельных случаях - с коммерческой фирмой. Однако в реальности фактический объем услуг не соответствовал заявленному. Разницу между полученными от пациентов суммами и оформленными по документам больницы платежами злоумышленник принимал лично и распоряжался деньгами по своему усмотрению.

В настоящее время в жилище и по месту работы фигуранта проведены обыски, изъяты имеющие значение для следствия предметы и документы. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. пресс-служба СК РФ

В СК РФ добавили, что в период с февраля 2024 по октябрь 2026 года фигурант расследования получил от шести пациенток более 1,6 миллиона рублей, из которых по документам больницы было оформлено к оплате только 410 тысяч рублей.

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Фото и видео: Telegram / Следком