В РАН допустили новые толчки и афтершоки магнитудой до 7,5 еще месяц после землетрясения

Сейсмологи рассказали о новых подземных толчках с магнитудой в 2-5 баллов.

Толчки с магнитудой до 7,5 баллов могут ощущаться как минимум еще месяц после мощного землетрясения, зафиксированного сегодня на территории Камчатского края. Соответствующее заявление сделали специалисты из местного филиала Геофизической службы РАН. Эксперты добавили, что ночное землетрясение с магнитудой 8,7 стало сильнейшим для российского региона с 1952 года. Утром, 30 июля еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью по два-пять баллов зафиксировано специалистами после основного землетрясения. Ою этом упоминает филиал "Единой геофизической службы Российской академии наук" (ЕГС РАН).

Развивается сильный афтершоковый процесс, который отлично ощущается в Петропавловске-Камчатском. Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. пресс-служба филиала Геофизической службы РАН

Напомним, что мощное землетрясение произошло в ночь на 30 июля в 161 километров от побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине в 32 километра. Изначально эксперты ему присвоили магнитуду 7,5 баллов, а затем повысили до 8,5 и позже — до 8,7. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также оценил магнитуду в 8,7, афтершоки — в 7,0 и ниже. За день до инцидента на Камчатке также ощущались толчки разной магнитуды, как в дневное, так и в вечернее время. Властям объявлена угроза цунами, местных жителей администрация призывает не приближаться к береговой зоне в опасных районах. По решению главы Камчатского края Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сегодня будет сокращен рабочий день.

Есть пострадавшие в результате сильного землетрясения на Камчатке.

Фото: Telegram / филиал Геофизической службы РАН, филиал "Единой геофизической службы Российской академии наук" (ЕГС РАН).