Во время пожара во Всеволожском районе огнеборцы спасли собаку

Пламя охватило дачный дом в садоводстве "Инженерное" на площади 120 "квадратов".

Ночью 26 января в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района произошел пожар. Огнеборцы спасли собаку, рассказали в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Пламя охватило дачный дом в садоводстве "Инженерное" на площади 120 "квадратов". Дежурные смены 100-й пожарной части и ДПК "Агалатово" справились с локализацией огня за 1,5 часа.

В метре от горящего дома пожарные заметили будку, которая уже начала полыхать. Ее мохнатого жителя удалось вовремя вывести. Пострадавших среди людей нет.

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Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти