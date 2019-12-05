Московские пожарные откачали собаку, спасенную из горящей квартиры

Из горящей квартиры спасли сначала людей, ребенка и взрослого. Потом выяснилось, что в горящей квартире осталась собака.

Московские пожарные спасли собаку, которая надышалась дымом в горящей квартире.

Пожар произошел накануне вечером в одной из квартир на юге столицы на Медынской улице. Пожарные эвакуировали из квартиры ребенка и взрослого. С ними все в порядке, они не пострадали. Но потом выяснилось, что в квартире осталась собака. Спасатели вернулись в квартиру за псом, который был уже без сознания.

Пожарным удалось откачать спасенную собаку и передать хозяевам.

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Видео: Mash