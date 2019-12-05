Собаки понимают язык людей намного лучше, чем мы думали

В исследовании принимали участие 42 четвероногих друга.

Собаки понимают людей и человеческий язык намного лучше, чем раньше думали специалисты. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Сассекса. Результаты исследования опубликованы на страницах журнала Biology Letters.

В эксперименте принимали участие 42 собаки. Животных с хозяевами поместили в комнату с динамиком, по которому транслировались односложные слова. На записи не было привычных для собак команд. При этом их произносили не владельцы псов, а посторонние люди разного возраста, отличающиеся определенным акцентом.

Выяснилось, что животные проявляли интерес к источнику звука каждый раз, когда звучало новое слово. При этом, когда оно повторялось в звучании другого человека, собака никак не реагировала.

Ученые уверены, что им удалось найти доказательство того, что псы понимают значение услышанных слов. Они пришли к выводу, что четвероногие действительно способны слышать и различать человеческую речь.

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