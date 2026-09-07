В Приморском парке Победы открылась благотворительная фотовыставка "Я буду твоим лучшим другом"

Экспозиция предлагает посетителям познакомиться с подопечными приюта "ЛапУшки".

В Приморском парке Победы стартовал благотворительный фотопроект "Я буду твоим лучшим другом", посвященный бездомным собакам. Уже второй год организаторы привлекают внимание к вопросам ответственного и бережного отношения к животным.

Экспозиция предлагает посетителям познакомиться с подопечными приюта "ЛапУшки". На выставке представили более 30 фотопортретов собак, которые ищут дом. В фотопроекте приняли участие сотрудники парка развлечений MazaPark. Они наглядно показали, что собаки открыты к общению и дружбе.

Вместе с приютом "ЛапУшки" мы снимаем собак, делаем этот проект для того, чтобы люди обратили внимание, что приютские животные, они такие же добрые, отзывчивые, и не нужно их бояться приютить. Наоборот, они нуждаются в ласке, в заботе. Амина Солтанова, руководитель творческой команды "Солтанова", организатор проекта

Фотосессию провели профессиональные фотографы-анималисты Яна Нарбутович и Юлия Зубкова. Их основной задачей было – передать характер пушистых друзей через снимок

Я хочу сказать, что собаки, которые нуждаются в новом доме, то есть собаки из приютов, бездомные животные, они очень тянутся к людям. То есть часто, когда мы думаем о таких животных, нам кажется, что они практически дикие и хотят быть отдельно. Но на самом деле мы фотографировали абсолютно незнакомых для этих собак людей, то есть волонтеров парка, с которыми они не знакомы были... И у нас было очень мало времени, около 10—15 минут на каждую пару. И все собаки абсолютно за это время пытались взаимодействовать. Юлия Зубкова, фотограф-анималист

Выставка "Я буду твоим лучшим другом" проходит и на других площадках Петербурга. Посмотреть на героев съемок можно в парках развлечений MazaPark на Бухарестской и Байконурской улицах. В октябре выставка будет представлена в Казани. Найти своего лучшего друга можно в Приморском парке Победы и парках развлечений MazaРark до 1 октября 2026 года.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV

Фото: предоставлены организаторами